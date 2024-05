Per dire basta all’omofobia La chiesa metodista contro ogni tipo di discriminazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Lasi schieral’omofobia e le discriminazioni di genere. In occasione della giornata internazionalel’omofobia, la bifobia e la transfobia del 17 maggio, il consiglio diha deciso (comeanno) di riservare al tema il culto delle 11,30 questa domenica. La liturgia sarà presieduta dal pastore Massimo Marottoli e saranno presenti la vice sindaca Roberta Crudeli del Comune di Carrara e i rappresentanti di realtà sensibili al tema come Arcigay, Arci e Spazio Alberica. Laha esteso l’invito anche a tutta la cittadinanza, alla Fondazione Aldo Mieli, alla Fondazione Crc, all’Accademia apuana della Pace, a tutti le associazioni e i gruppi teatrali che gravitano attorno alla vita del tempio di corso Rosselli. Dopo la ‘Cena del Signore’ ci sarà il momento "degli avvisi", un particolare momento dedicato agli interventi delle rappresentanze invitate.

PECCIOLI Perde il controllo della macchina e va a sbattere contro il loggiato di una chiesa. All’arrivo dei carabinieri si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest e inizia a inveire contro gli stessi militari. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a sottoporsi agli accertamenti etilometrici. lanazione

2024-05-16 10:00:00 Fermi tutti! Federico Chiesa raramente parla del suo futuro a mezzo stampa, ma quando lo fa lascia sempre il segno. Sono settimane importantissime per lui e per la Juventus e, con la vittoria della Coppa Italia conquistata contro l’Atalanta, l’esterno d’attacco italiano si è finalmente esposto dopo mesi di rumors accesi sul suo presente e futuro. justcalcio

In un'intervista papa Francesco precisa che le benedizioni di "Fiducia Supplicans" valgono per le singole persone omosessuali. Poi difende i migranti. ilgiornale

È finita la tregua con il governo: i vescovi scendono in campo - È finita la tregua con il governo: i vescovi scendono in campo - Da tempo una parte consistente dell’episcopato – soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno – aveva annunciato battaglia contro il progetto di revisione delle autonomie. Lo stesso presidente aveva amme ... ilfoglio

A Chiavari una preghiera contro l’omofobia - A Chiavari una preghiera contro l’omofobia - Nella chiesa di San Giovanni una veglia anti intolleranza: “Anche le persone Lgbtq credenti sono un dono di Dio” ... ilsecoloxix