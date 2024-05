Per chi ama un cinema che sceglie di sussurrare invece di gridare

Leggi tutta la notizia su iodonna

CHIEN DE LA CASSEGenere: ritratto provincial-esistenzialeRegia: Jean-Baptiste Durand. Con Anthony Bajon, Raphaël Quenard, Galatéa Bellugi, Dominique Reymond, Bernard Blancan, Nathan Le Granciet

Due amici, colti nel momento in cui la spensieratezza dei vent'anni dovrebbe lasciare il posto alle responsabilità dell'età adulta: Damien detto "Dog" pensa a una ferma nell'esercito, Antoine immagina un futuro da chef, ma non nella piccolissima città di provincia dove vive, lui vuole sognare in grande.