People Mover a Bologna - la Corte dei Conti rileva alcune criticità | ecco quali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 -per il: il servizio di controllo delladeidell'Emilia-Romagna ha sollecitato l'intervento del Comune diin merito alla navetta sopraelevata che collega stazione e aeroporto. Per l’impianto, che lo scorso mese è rimasto chiuso per dieci giorni per alcuni lavori di manutenzione, la difficoltà principale segnalata nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2022 e del bilancio preventivo 2023-2025 dell'amministrazione dai giudici contabili, in relazione all'opera di trasporto, è una sensibile inclinazione a favore del privato dell'assetto di interessi definito nella concessione e nel relativo piano economico finanziario. LeSempre nell'esame, poi, vengono svolte considerazioni in merito alla puntuale verifica (a consuntivo) da parte del Comune dei mancati ricavi in favore del concessionario, senza variazioni convenzionali a sapore forfettario e non sostenute da specifici criteri legati al pubblico interesse.