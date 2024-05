Pentathlon - Alice Sotero quinta nella finale di Coppa del Mondo Cicinell - 1 -°, scala il ranking olimpico

Notizie agrodolci per l’Italia dalla Finale nella World Cup Final 2024 di pentathlon moderno, in corso ad Ankara (Turchia). Alice Sotero (Fiamme Azzurre) ha superato la semifinale centrando l’accesso alla finale in programma sabato 25 maggio, mentre Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) non è riuscita a fare lo stesso, anche per colpa di un problema alla gamba destra. oasport

Alice Rinaudo e Matteo Bovenzi chiudono al sesto posto nella staffetta mista valida per la quarta, e ultima, tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentatlhon Moderno in corso a Sofia, in Bulgaria. 1332 punti per i due azzurri, che totalizzano 20 punti in meno degli egiziani Haydy Morsy e Mohamad Shaban, che si piazzano in testa alla classifica.

sportface