Pensioni - attenzione agli arretrati di giugno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 25 maggio 2024) Ledisaranno un po’ diverse rispetto ai mesi precedenti. Vediamo a cosa bisogna prestare la massima. Molti attendonocon ansia per iniziare a godersi i primi weekend al mare. I pensionati, invece, quest’anno attendonocon trepidazione per ricevere gli. A, infatti, ci saranno importanti cambiamenti sugli assegni Inps. Importanti novità riguardo ledi/ Cityrumors.itManca poco a. Qualcuno starà già pensando all’inizio dell’estate, alle prime gite fuoriporta al lago, ai picnic o ai weekend al mare. Chi è in pensione, molto più probabilmente, sta pensandoche gli spettano e che riceverà proprio il prossimo mese. Ricordiamo che, quest’anno, l’1è un sabato. pertanto chi riceve la pensione tramite accredito sul proprio conto corrente bancario o postale, la vedrà non prima di lunedì 3. Chi, invece, ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, potrà ritirarla da sabato 1fino a mercoledì 5a seconda della lettera iniziale del cognome.