Pensioni anticipate - ecco cosa potrebbe cambiare

La spesa per le pensioni in Italia cresce. E, in particolare, è lievitata tra il 2019 e il 2024 di quasi 70 miliardi. A incidere è stato anche il sistema delle quote, compresa la nuova versione della Quota 103 con penalizzazioni – introdotta con l’ultima manovra dal governo Meloni – che rischia anche di essere l’ultima.

lanotiziagiornale