Pensare come una montagna - il sorprendente itinerario di arte contemporanea a Bergamo

(Di sabato 25 maggio 2024) Si chiama «una», ed è undie nelle sue valli, per una nuova ecologia. Ecco le tappe per una gita di un giorno.

Vacanza a Malta o in Grecia Un itinerario dei siti storici e culturali emblematici - Vacanza a Malta o in Grecia Un itinerario dei siti storici e culturali emblematici - Cullate dalle acque azzurre e dalle brezze calde del mare Mediterraneo, sorgono due perle dalla ricchezza storica e culturale incomparabile: Malta e la Grecia. Queste destinazioni, ognuna con la sua i ... meteogiornale

Strade Zitte: 280 itinerari da collezione per pedalare esplorando - Strade Zitte: 280 itinerari da collezione per pedalare esplorando - “C'era questa strada, questa strada zitta che vola via, come una farfalla, una nostalgia” cantava ... una creazione di Turbolento Thinkbike che raccoglie, cataloga, mappa itinerari da “collezione” per ... quotidiano

Costa Deliziosa inaugura la stagione delle crociere con le Sea Destinations - Costa Deliziosa inaugura la stagione delle crociere con le Sea Destinations - Da giugno l’itinerario nelle isole greche si arricchirà con le Sea Destinations: nuove destinazioni da vivere a bordo, durante la navigazione, come il party a bordo piscina nella baia di Mykonos. In ... trasporti-italia