Pedullà | Napoli - svolta Conte Trovato l’accordo con De Laurentiis Il retroscena

(Di sabato 25 maggio 2024) Secondo Alfredo, ilavrebbe raggiunto un’intesa economica con Antonioper affidargli la panchina a partire dalla prossima stagione. Ilsembra aver compiuto un passo decisivo per la panchina della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo, il presidente Aurelio Deavrebbe incontrato Antoniosabato 11 maggio a Torino, trovando un’intesa sul piano economico. L’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Tottenham sarebbe pronto a tornare in Italia per guidare i partenopei, accettando di ridimensionare parzialmente le sue pretese economiche iniziali.prevede un ingaggio di 6,5/7 milioni di euro fissi, più 2 milioni di bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Questi 2 milioni di bonus diventerebbero poi parte fissa dell’ingaggio a partire dalla stagione successiva.sarebbe quindi vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del, con Deche potrebbe accelerare già nella giornata di domani per chiudere definitivamente l’operazione.