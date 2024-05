Pedullà | De Laurentiis imprevedibile - aveva preso Galtier poi virò su Garcia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 25 maggio 2024) Secondo Alfredo, Aurelio Desarebbe stato molto vicino ad ingaggiare Christopheprima di virare su Rudicome nuovo allenatore del Napoli. Un retroscena inedito sulla scelta dell’allenatore del Napoli per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato dal noto giornalista Alfredo, Aurelio Desarebbe stato molto vicino ad ingaggiare Christopheprima di virare su Rudicome nuovo tecnico degli azzurri. “Dee poi è andato su. Quindi bisogna essere prudenti”, ha dichiaratoai microfoni di Sportitalia, svelando questo curioso dietro le quinte della trattativa per il successore di Luciano Spalletti., reduce dall’esaltante esperienza al Paris Saint-Germain, era uno dei nomi più caldi per la panchina del Napoli in questa finestra di mercato. Alla fine, però, la scelta di Deè ricaduta in maniera piuttosto inaspettata su Rudi, ex allenatore di Roma e Lione.