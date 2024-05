Pavia - una serata di grande blues per l' oncologia pediatrica del San Matteo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Sarà il teatro Fraschini, domenica 26 maggio, a ospitare alle 20.30 ilconcerto benefico, giunto alla sesta edizione. Protagonista, per il secondo anno, sarà il più famosoman italiano, Fabio Treves che con la TrevesBand (Fabio Treves voce e armonica; Alex Kid Gariazzo chitarre, voce, mandolino, ukulele; Gabriele Gab Dellepiane basso; Massimo Serra batteria) festeggia 50 anni di attività. Insieme alla nota band saliranno sul palco i Lovesick, trio bolognese composto da Paolo Roberto Pianezza (chitarra elettrica e acustica, lap steel, resonator e chitarra Dobro), Francesca Alinovi (contrabbasso con l'aggiunta di un brush pad, una percussione incorporata nel contrabbasso per mantenere il ritmo con una spazzola per batteria) e Alessandro Cosentino (violino e batteria), dalle profonde radici nel country americano, nel rock’n’roll, nel western e nella musica swing degli anni ‘40 e ’50.