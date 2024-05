Pau dei Negrita inaugura la stagione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Nati come fan dei Litfiba, ma strizzando l’occhio ai Rolling Stones, da una cui canzone hanno preso il nome, a settembre ifesteggeranno i 30 anni di carriera con un grande concerto. Nel frattempo il frontman del gruppo continua a dare spazio anche alla sua passione per il deejaying. Sarà, infatti, lo speciale dj-set di Pau (Paolo Bruni), che ha il significativo titolo ’Zona bastarda’ are stasera (ore 21,30, ingresso libero) la programmazione estiva de La Limonaia di Villa Strozzi. "Cosa passo in consolle? Tutto quello che mi piace e che ballerei io! – commenta Pau –. Uno, due, mille generi... altrimenti che bastardata sarebbe?". La serata brillerà, quindi, delle ritmate e variegate selezioni di Pau, che coinvolgerà il pubblico fiorentino con la sua verve, con la sua passione per la musica, dimostrando il suo talento anche dietro la consolle. Lo spazio (in via Pisana, 77) continuerà ad animare le serate fiorentine fino a settembre con musica live, spettacoli teatrali e di danza, stand-up comedy e sfiziose proposte culinarie.