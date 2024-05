Passeggiate e poesia alla Reggia Dai giardini al roseto con il Fai

(Di sabato 25 maggio 2024) Fine maggio all’insegna della natura e della cultura con il Fai, in prima fila nella rassegna “Monza paesaggio week“. Le giornate del Fai Monza si snoderanno in un appuntamento domani e in tre diversi momenti giovedì prossimo, tutti e quattro concentrati in uno scenario d’incanto: la Villa Reale. Domani alle 10 si parte con la passeggiata botanicascoperta delle rarità deiReali. Sarà una visita guidata da Dante Spinelli, agronomo che collaboraconservazione del giardino monumentale,scoperta di alberi e piante particolari e rare presenti nello storico spazio verde, che ne hanno fatto nell’800 uno deibotanici più visitati d’Europa, e più ricchi di biodiversità. Giovedì prossimo invece, alle 10.30, la mattinata prenderà il via al Salone delle feste della Villa Reale, con la lezione dal titolo “Ottimizzazione della biodiversità nel global trend dell’Antropocene: il caso delle piante““, tenuta dal botanico Enrico Banfi per riflettere sull’espansione dell’uso del suolo per scopi agricoli, industriali e abitativi, con la relativa riduzione della superficie verde originale e le conseguenze che questo comporta sui ruoli ambientali di ogni specie, autoctona o esotica.

