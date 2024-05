Passeggiate e laboratori Ecco la festa della scienza

(Di sabato 25 maggio 2024), aperitivi, mostre, presentazioni di libri e seminari, immersi nel verde dell’Abbadia di Fiastra. È "Lain", alla sua primissima edizione, la due giorni che andrà in scena il 15 e il 16 giugno, organizzata dall’università di Camerino nell’ambito del progetto "Viceversa", in collaborazione con l’associazione culturale Next, la CasaMemoria e il sostegnoFondazione Giustiniani Bandini e dei Comuni di Tolentino e Urbisaglia. L’iniziativa è stata presentata ieri in conferenza all’Abbadia dal rettore Unicam Graziano Leoni, con Giovanna Salvucci presidenteCasaMemoria di Urbisaglia, Alessandro Gnucci di Next, Paolo CarperaFondazione Giustiniani Bandini e dal prof. Claudio Pettinari (ex rettore Unicam), responsabile del progetto "Viceversa". Presenti anche i sindaci Mauro Sclavi di Tolentino e Paolo Francesco Giubileo di Urbisaglia e Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, presidenteFondazione Carima (che ha dato il patrocinio).

