Passaporto - ecco tutti i modi per richiederlo entro l’estate

(Di sabato 25 maggio 2024) La via principale prevede il collegamento alla piattaforma dedicata della Polizia di Stato, tramite Spid e Cie per richiedere un appuntamento. Chi ha necessità di averlo in tempi rapidi può procedere invece con l’agenda prioritaria, che consente di ottenere il documento in 30 giorni. Esiste infine la possibilità dell'autocertificazione per motivi di urgenza, che accorcia il tempo di attesa a 15 giorni.

Lo strumento nasce per rispondere all’esigenza di chi, entro i successivi 30 giorni, deve partire per motivi di lavoro, salute, studio o turismo. ilgiornale

Il progetto è stato avviato in via sperimentale lo scorso 14 marzo in alcuni uffici della provincia bolognese. ilsole24ore

A partire da luglio 2024, Poste Italiane inizierà ad estendere in tutta Italia il servizio di rilascio passaporti direttamente presso gli uffici postali. Questo importante annuncio arriva dopo una fase di sperimentazione avviata nei piccoli Comuni dell’Emilia Romagna, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare una procedura che da tempo rappresenta un incubo burocratico per molti italiani. thesocialpost

