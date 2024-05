Passaporto - ecco come richiederlo e averlo in breve tempo

(Di sabato 25 maggio 2024) grazie al progetto Polis, una convenzione tra Poste italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle imprese e del Made in Italy Richiedere ildiventa più facile ed è possibile farlo negli Uffici Postali grazie al progetto Polis. Polis è un progetto di Poste Italiane che ha l’obiettivo di semplificare la vita dei cittadini, offrendo una serie di servizi digitali e tradizionali in un unico luogo. Tra questi servizi, da marzo 2024, c’è anche la possibilità di richiedere e rinnovare il. Per richiedere ilpresso un Ufficio Postale Polis, è necessario: Essere cittadini residenti o domiciliati in uno dei comuni abilitati al servizio (l’elenco è disponibile sul sito web di Poste Italiane) e recarsi presso un Ufficio Postale Polis. La documentazione necessaria prevede: Documento di identità valido Codice fiscale Due fototessere Modulo di richiesta compilato (scaricabile dal sito web di Poste Italiane) Bollettino postale per il pagamento delordinario (costo: € 42,50) Marca da bollo da € 73,50 All’ufficio postale, l’operatore verificherà la documentazione, raccoglierà i dati anagrafici e le impronte digitali e acquisirà la fototessera.

Il progetto è stato avviato in via sperimentale lo scorso 14 marzo in alcuni uffici della provincia bolognese. ilsole24ore

A partire da luglio 2024, Poste Italiane inizierà ad estendere in tutta Italia il servizio di rilascio passaporti direttamente presso gli uffici postali. Questo importante annuncio arriva dopo una fase di sperimentazione avviata nei piccoli Comuni dell’Emilia Romagna, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare una procedura che da tempo rappresenta un incubo burocratico per molti italiani. thesocialpost

La via principale prevede il collegamento alla piattaforma dedicata della Polizia di Stato, tramite Spid e Cie per richiedere un appuntamento. Chi ha necessità di averlo in tempi rapidi può procedere invece con l’agenda prioritaria, che consente di ottenere il documento in 30 giorni. tg24.sky

Fiera a Cengio, cultura , concerti, mostre, mercatini e auto d’epoca: ecco gli appuntamenti da non perdere nel weekend - Fiera a Cengio, cultura , concerti, mostre, mercatini e auto d’epoca: ecco gli appuntamenti da non perdere nel weekend - Savonese. A Cengio arriva una fiera con bancarelle, street food e animazione per bambini, ma nel fine settimana ci sarà spazio anche per molti altri eventi enogastronomici come “Il cundigiun” a Varazz ... ivg

Passaporto Poste Italiane da Luglio 2024: in quali Comuni, come fare, cosa serve - passaporto Poste Italiane da Luglio 2024: in quali Comuni, come fare, cosa serve - Come fare per richiedere il passaporto presso Poste Italiane nel 2024. ecco la guida, passo dopo passo, su come ottenere il documento, come funziona, tempi di attesa e quanto costa nel 2024. ticonsiglio

Cannes, ecco chi è in corsa per la Palma - Cannes, ecco chi è in corsa per la Palma - Jacques Audiard superfavorito con il musical sul boss transgender. L'Iran di Rasoulof (in autoesilio) grande rivale. Demi Moore in lizza tra le attrici ... corriere