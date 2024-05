Passa il ‘Salva casa’ L’esultanza di Salvini | | Rivoluzione liberale La sinistra | un condono

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Finisce con gli elogi della Lega al ministro delle Infrastrutture Matteo, le critiche dell’opposizione e qualche frizione interna alla maggioranza la partita del decreto Salva Casa. Il leader del Carroccio incassa la sanatoria sui piccoli abusi edilizi anche se deve accettare il ridimensionamento che toglie le norme su Milano e fa saltare il colpo di spugna per le opere ante 1977. In compenso arriva l’ok di Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell’Economia a margine del G7 di Stresa dice che si tratta di provvedimenti "abbondantemente annunciati" e di condividere le scelte del Consiglio dei Ministri. In conferenza stampadice che il Salva Casa "è una. Passiamo dal silenzio rigetto al silenzio assenso. È una bellissima giornata non solo per i proprietari ma per tutto il settore edilizio". Anche se questo, ricorda, "non è unsull’esterno, si potranno sanare solo piccole irregolarità".