Pass olimpico per la pesista azzurra Lucrezia Magistris

I Giochi di Parigi 2024 non sono più soltanto un sogno per Lucrezia Magistris. L’azzurra ha infatti staccato ufficialmente il pass olimpico dopo che la Federazione Internazionale di Pesistica Olimpica ha pubblicato l’ultima versione della ranking list degli atleti qualificati. sportface

Non arrivano buone notizie in chiave azzurra al termine della quarta giornata di gara della World Cup di sollevamento pesi a Phuket (in Thailandia), valevole come ultimo evento a partecipazione obbligatoria di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024.

oasport