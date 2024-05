(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo tre anni una partita Iva viene considerata. Anche se resta formalmente iscritta all'anagrafe tributaria e il titolare non ha presentato la dichiarazione annuale Iva per un triennio.

Partite Iva, dagli accertamenti alle sanzioni: cosa succede se è inattiva e non si comunica la chiusura - partite Iva, dagli accertamenti alle sanzioni: cosa succede se è inattiva e non si comunica la chiusura - Dopo tre anni una partita Iva viene considerata inattiva. Anche se resta formalmente iscritta all'anagrafe tributaria e il titolare non ha presentato la dichiarazione annuale Iva per un ... ilmessaggero

Partita Iva cosa succede se diventa inattiva: le sanzioni a cui si va incontro - Partita Iva cosa succede se diventa inattiva: le sanzioni a cui si va incontro - Dimenticarsi di avere la partita Iva e farla diventare inattiva può avere dei costi e delle conseguenze pesanti per i contribuenti più sbadati. quifinanza

Regione Lazio sospesa dalla Rete italiana contro le discriminazioni di genere: “Inattiva sui diritti” - Regione Lazio sospesa dalla Rete italiana contro le discriminazioni di genere: “inattiva sui diritti” - La rete Re.a.dy contro le discriminazioni di genere ha sospeso la Regione Lazio perché ‘inattiva sui diritti’. La consigliera del Partito democratico Sara Battisti ha presentato un’interrogazione ... fanpage