Partenza treno merci Cina-Europa da Xi’an 2

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 mag – (Xinhua) – IlX8157, diretto a Malaszewicze, in Polonia, parte da, capoluogo della provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, il 25 maggio 2024. Uncarico didiverse e’ partito stamattina da, diretto a Malaszewicze, in Polonia, segnando una pietra miliare significativa poiche’ il numero totale dei viaggi di treniha superato i 90.000. Ad oggi, i trenihanno trasportato piu’ di 8,7 milioni di unita’ equivalenti a venti piedi (TEU) di container di, per un valore di 380 miliardi di dollari, secondo China State Railway Group Co., Ltd. (Xin) Agenzia Xinhua.