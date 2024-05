Parte Sirio - il tram torna in centro a Firenze dopo 66 anni Linea attiva in agosto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 - La testa dibucherà la pancia delstorico qualche minutole dieci di domenica mattina. Era la fine degli’50 – Fiorentina fresca di tricolore e una città che già si era tolta dai vestiti tutte le polveri della guerra – quando l’ultima verga fu sollevata e tolta dalle strade all’ombra del Duomo.quasi settant’dunque, pur tra le strutturali polemiche insite nel Dna dei fiorentini, lavia rimette ’piede’ in. Sulla carta si tratta di un passaggio sperimentale, ovvero un viaggio tecnico per l’ultimo tratto della Vacs, la variante alstorico, che aggancia i viale a San Marco, nuova porta dei pendolari. Saranno presenti il sindaco Dario Nardella, l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti e i dirigenti e tecnici del Comune. Ilpartirà proprio da piazza San Marco e proseguirà fino alla fermata Lavagnini-Fortezza dove si svolgerà la cerimonia di intitolazione a Giuseppe ‘Beppe’ Matulli, ex vicesindaco e ‘padre’ del progetto del, recentemente scomparso.