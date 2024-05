Parole di Libertà | percorsi di Educazione Civica - al liceo Quercia il magistrato Nicola Graziano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 25 maggio 2024) Marcianise. Riflessioni, musica, condivisione di valori democratici: questo, in sintesi, l’evento “didi” che si è svolto, con grande successo, giovedì 23 maggio 2024, a partire dalle ore 15.30, nell’aula Magna del prestigiosoguidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta. Protagonista dell’incontro il Dott.presso il Tribunale di Napoli, autore e curatore, fra l’altro, di numerose pubblicazioni di argomento giuridico e amministrativo, il quale si è interfacciato con gli studenti approfondendo le tematiche della Costituzione e declinandone i principi nella realtà napoletana. Un appuntamento importante, non solo per la valenza dell’ospite ma anche per la ricorrenza in cui il convegno si è svolto, in occasione dei 32 anni della strage di Capaci in cui la mafia uccise il Giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e la loro scorta.