Papà e mamma uccisi i miei fratellini scomparsi

(Di sabato 25 maggio 2024) Portare la testimonianza e l’impegno contro la guerra utilizzando anche la musica, linguaggio universale. È la missione di Cyprien Camporeale Ntawakuriryayo in arte Syp. Ha 31 anni ed è nato il 30 agosto 1992 a Kayumba. Vive nella provincia di Brescia a Castenedolo, coltiva la sua carriera musicale e insieme al migliore amico Diogene porta avanti “Progetto Rwanda“ per sensibilizzare le nuove generazioni sullo sconvolgente genocidio dei Tutsi per mano degli Hutu, nella totale immobilità della comunità internazionale. "Tra le vittime di quel massacro c’era anche la mia famiglia:morirono e ifratelli ancora oggi risultano dispersi, chissà, forse sono ancora in vita in qualche angolo del mondo". Le parole di Cyprien fanno accapponare la pelle, così come le sue canzoni. "Grazie al miracolo dell’amore di un’associazione bresciana, l’associazione Museke, fummo portati in salvo e successivamente adottati in Italia.