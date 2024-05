Paolo Grassino - tre domande sull’arte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatoriovisiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Azzurra Immediato Esiste un sottile ma profondo varco tra la bellezza di un luogo caro e la sua capacità di far osservare il mondo sotto alteri punti di vista, così come esiste un abisso tra ciò che un artista riesce ad intravvedere del mondo e delle sue dinamiche e ciò che, noialtri, osserviamo. Attribuisco ad alcuni artisti la capacità, radicata e radicale, di possedere uno ‘sguardo principe’, una connessione – filosofica, sensibile – con il di là da sé e dalle gabbie del tempo, in grado di relazionarsi con le coscienze altrui tout court e, in particolare, evitando la corsa verso un’arte di matrice cosmetica… Quando accade che artisti di tale misura e luoghi di lungimirante prospettiva uniscono le loro forze, qualcosa muta, si pone come baluardo di una ricorrenza di preziosi istanti dai quali trarre un invito di ri conoscenza del proprio presente.