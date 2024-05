Paolo Fox - le previsioni per l’estate 2024

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 25 maggio 2024) – Per chi ci crede l'oroscopo diFox è un appuntamento imperdibile. Sull'ultimo numero di DiPiùTV, sono state pubblicate ledel noto esperto riguardanti le prossime settimane e i mesi venturi. Se siete curiosi di sapere cosa vi riserverà, prendete nota! Cosa dice l'oroscopo diFox per? "La Nostra tv" ha riportato alcuni stralci delle. Partiamo dall'Ariete. Chi è nato sotto questo segno dovrà decidere se andare a convivere o sposarsi; anche nel lavoro le cose andranno bene per diverse settimane, con le stelle a favore. Per il Toro arriva un periodo in cui si può guardare oltre, professionalmente parlando; per i single potrebbero aprirsi le porte dei sentimenti.