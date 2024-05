Pane e Nutella 2024 | candida il pane della tua regione Fino al 16 giugno

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 25 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Che siabianco o integrale, di grano duro o tenero,® è uno dei binomi più rappresentativitradizione gastronomica italiana, dietro cui si nasconde tutta la storia dell’artepanificazione, che in Italia ha dato vita a una varietà straordinaria di pani regionali. Da nord a sud, ci sono oltre 200 tipi di. Alcuni pensano ne esistano più di 500: proprio per valorizzare la ricchezza e la varietà regionale dei pani del nostro Paese, che con® hanno in comune la semplicità, la cura, la passione e l’amore con cui vengono creati, Ferrero porta avanti dal 2022 una collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, da cui nasce il progetto “®”, un vero e proprio percorso di scoperta in grado di raccontare le tradizioni di tutte le 20 Regioni italiane attraverso i loro pani tipici, dai più noti ai meno conosciuti.