Panchina Napoli - Ugolini | Oggi nuovo contatto ADL-Conte | c’è voglia di chiudere l’accordo

Con ogni probabilità non sarà Gian Piero Gasperini il prossimo allenatore del Napoli. Il tecnico dell’Atalanta è stato protagonista della storica vittoria in Europa League contro il Leverkusen e continua a confermarsi uno dei migliori allenatori italiani in circolazione. calcioweb.eu

Panchina Milan, De Laurentiis vuole dare un’accelerata su Conte: il Napoli ha in pugno l’allenatore con cui sono stati riattivati i contatti Se il Milan sta per definire tutti i dettagli per affidare la panchina a Paulo Fonseca (sarà il portoghese con ogni probabilità a sostituire Stefano Pioli), il Napoli si appresta ad affondare il colpo per Antonio Conte. dailymilan

Gotti: "A Napoli per dare il massimo" - Gotti: "A napoli per dare il massimo" - Ultima fatica di campionato per il Lecce di Luca Gotti, di scena domani pomeriggio al Maradona di napoli. Ottenuta la salvezza con tre giornate di anticipo, i giallorossi si preparano alla sfida contr ... solonapoli

Pedullà: "Conte al Napoli, ricordatevi questo passaggio. Ora tutti sul carro" - Pedullà: "Conte al napoli, ricordatevi questo passaggio. Ora tutti sul carro" - Alfredo Pedullà ha messo in evidenza l'accelerata del napoli per l'ingaggio dell'allenatore salentino Antonio Conte: 'Ora tutti sul carro'. areanapoli

Ugolini svela: "Oggi nuovo contatto per Conte, ADL vuole chiudere subito" - Ugolini svela: "Oggi nuovo contatto per Conte, ADL vuole chiudere subito" - Massimo Ugolini, in diretta da Castel Volturno, ha dato aggiornamenti in diretta a Sky Sport sul futuro della panchina del napoli ... tuttonapoli