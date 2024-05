Panchina Napoli - De Laurentiis ha scelto | la mossa per Conte

(Di sabato 25 maggio 2024) Dehail profilo giusto per ladel: Antoniosi avvicina agli azzurri Dehail profilo giusto per ladel: Antoniosi avvicina agli azzurri. Il presidente del club campano ha rotto gli indugi e avrebbe accelerato per l’ex allenatore di Juve e Inter .

Ore febbrili per la panchina del Napoli ma anche per Gian Piero Gasperini, che ora è il nome più chiacchierato per subentrare a Francesco Calzona. Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? I tifosi non fanno altro che chiederselo ormai da settimane e con il passare dei giorni e con l’avvicinarsi dell’ultimo anno di questa annata drammatica, si entra sempre più nel vivo. spazionapoli

Si è parlato tanto del Napoli che verrà, perfino quando ancora Rudi Garcia era seduto sulla panchina azzurra. Ora che c’è Francesco Calzona le voci non sono cessate. Anzi, infatti sembrano essere aumentate. Dopo il mancato accordo con Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare tutto su Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta dal […] L'articolo Gasperini in pole per la panchina del Napoli, la difesa a tre la sua arma migliore proviene da DailyNews24. dailynews24

GAZZETTA - ADL ha scartato l'ipotesi Italiano, non lo ritiene ancora pronto per il Napoli - GAZZETTA - ADL ha scartato l'ipotesi Italiano, non lo ritiene ancora pronto per il napoli - napoli - Secondo La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del napoli, avrebbe scartato l'ipotesi Vincenzo Italiano per la panchina azzurra: "De Laurentiis ha scartato Italiano in ... napolimagazine

GAZZETTA - Manna vorrebbe Pioli sulla panchina del Napoli, pronto un biennale da 3.5 milioni - GAZZETTA - Manna vorrebbe Pioli sulla panchina del napoli, pronto un biennale da 3.5 milioni - Secondo La Gazzetta dello Sport, Giovanni Manna, nuovo d.s. del napoli, preferirebbe Stefano Pioli come allenatore degli azzurri per la prossima stagione: "Tra i motivi per cui Manna preferirebbe ... napolimagazine

Calcio Napoli, ore decisive per l’allenatore: passi avanti per Conte - Calcio napoli, ore decisive per l’allenatore: passi avanti per Conte - Il presidente De Laurentiis sarebbe pronto a sferrare l’affondo decisivo per convincere Antonio Conte a diventare il nuovo allenatore del Calcio napoli. Sarebbero ore decisive per il futuro della ... 2anews