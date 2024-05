Panchina Milan - possesso pall - terzini alti e Leao Bomber | ecco il gioco di Paulo Fonseca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 25 maggio 2024)a rapido,e versatili e unin versione: questo lo stile didia,trasformato in uncome giocherà… View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) LEGGI ANCHE, il futuro di Stefano Pioli a Napoli? C’è anche il Bologna L'articolo proviene da Daily. .