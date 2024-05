Palmeri | Zhang - saluto malinconico Ha un grande merito

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo il passaggio ufficiale della proprietà al fondo statunitense Oaktree, Stevenha oggi mandato il suo calorosoall’Inter. Parole che ha commentato anche il giornalista Tancrediattraverso Twitter. PASSAGGIO STORICO – Domani è in programma la prima partita per la nuova proprietà nerazzurra: Verona-Inter stabilisce infatti anche sul campo il passaggio dalla famigliaal fondo californiano Oaktree, che ha rilevato le quote della società dopo l’inadempienza dei precedenti proprietari. Un passaggio decisamente storico, che apre una nuova era, con nuove sfide già da affrontare. Tra queste anche la questione del rinnovo di Lautaro Martinez, argomento diventato molto caldo negli ultimi giorni dopo le tante parole dell’agente del giocatore, Alejandro Camano.: il commento diMALINCONIA – Nonostante la lontananza fisica per lungo tempo, vista la sua impossibilità attuale di lasciare la Cina, Stevenha sempre mostrato la sua vicinanza all’ambiente Inter, ai giocatori e ai tifosi.

