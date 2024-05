Pallanuoto serie c La Marina Militare con l’Andrea Doria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Penultima di campionato per la, in una stagione già decisa per i ragazzi con le stellette, troppo lontani dalle prime due posizioni che garantiscono il passaggio alla seconda fase nellaC di. Niente play off, ma tanta esperienza utile per questa giovanissima squadra che ha ben figurato e due gare ancora da disputare: nuova trasferta per il team di coach Carlo Foti, impegnato oggi alle 16.30 alla piscina Lago Figoi di Genova, dove incontrerà la Sg Andrea, quarta forza del girone a 25 punti, contro i 18 della, sesta. Gli ospiti, al completo, che forse si presenteranno con una rosa rimaneggiata, proveranno a bissare il successo dell’andata (11-9). "Mancano ancora questa sfida e quella con il Prato – commenta il tecnico alla vigilia - all’andata abbiamo vinto una partita dura e non abbiamo più nulla da perdere perché i primi due posti sono già assegnati.