Pallanuoto - la Pro Recco vince lo Scudetto numero 36! Savona annichilito in casa e serie chiusa sul 2-0

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) LaA1 2023-2024 dimaschile emette quasi tutti i verdetti, certamente i più importanti, già in gara 2 delle finali della post season, che in quattro casi su cinque vede lechiudersi sul 2-0.36 per la Pro, che annichilisce a domicilio il, mentre il Brescia va in Champions League e spedisce in Euro Cup l’Ortigia. Settimo posto al Telimar, ottavo al Trieste, mentre nei play-out si salva la Roma Vis Nova e retrocede il Salerno. Alla bella, prevista mercoledì 29, solo la sfida per il quinto posto tra De Akker e Quinto. Alla Piscina Comunale “C. Zanelli” diva in scena un assoluto monologo dei campioni d’Italia e d’Europa della Pro, che dominano il derby ligure annichilendo il, capace di andare in gol soltanto nell’ultimo quarto: i padroni dichiudono la gara con un eloquente 1/20 in superiorità numerica, che dà perfettamente l’idea delle difficoltà realizzative incontrate dalla Rari Nantes.