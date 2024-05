Palermo - ucciso nella sua auto il marito dell’eurodeputata Francesca Donato

Allarme legionella in un istituto scolastico di Palermo: il liceo scientifico Galileo Galilei (con le sue sedi distaccate) resterà chiuso agli studenti per permettere le operazioni di sanificazione. Non è nota la data di riapertura. fanpage

Francesca Donato chi è: età, figli, carriera politica. L'eurodeputata è nota per le battaglie No Vax - Francesca Donato chi è: età, figli, carriera politica. L'eurodeputata è nota per le battaglie No Vax - palermo sotto choc per la morte di Angelo Onorato, moglie di Francesca Donato eurodeputata palermitana nota per le sue posizioni euroscettiche e No Vax. Ma chi è Francesca Donato Ecco il suo profilo: ... ilmessaggero

Ucciso a Palermo il marito dell'eurodeputata Donato - Ucciso a palermo il marito dell'eurodeputata Donato - Un architetto, Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti, marito dell'eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato ucciso a palermo con colpi di pistola. La vittima è ... ansa

Ucciso a Palermo Angelo Onorato, marito dell’onorevole Donato - Ucciso a palermo Angelo Onorato, marito dell’onorevole Donato - palermo – Trovato morto Angelo Onorato, marito di Francesca Donato, europarlamentare della Democrazia Cristiana. L’architetto Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti, è stato ucciso a ... livesicilia