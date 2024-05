Palermo - ucciso marito eurodeputata Dc

Trovato morto Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti e marito dell’europarlamentare della Dc Francesca Donato. Il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto all’interno della sua automobile nei pressi di via Ugo La Malfa. metropolitanmagazine

Il marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, Angelo Onorato, è stato trovato morto a Palermo. Secondo l’agenzia Ansa, l’uomo, 54 anni, architetto, titolare di un negozio di arredamenti, è stato ucciso a colpi di pistola nella sua auto in una strada parallela a via Ugo La Malfa. tpi

“Hanno ucciso mio marito Angelo”. Così l’eurodeputata Francesca Donato, e vice segretaria della Dc, parlando con alcuni amici che l’hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito, Angelo Onorato. Angelo Onorato, è stato trovato morto nella sua auto in zona via Ugo La Malfa a Palermo.

