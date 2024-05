Palermo | ucciso in auto il marito dell’eurodeputata Francesca Donato Con un laccio al collo

(Di sabato 25 maggio 2024) L'hanno trovato morto in: si chiamava Angelo Onorato, era titolare di un negozio di arredamenti edell'eurodeputata della Democrazia Cristiana. L'imprenditore aveva una fascetta di plastica che gli stringeva il. La moglie non aveva sue notizie dalle 11 di oggi, 25 maggio 2024. Pare che Onorato avesse un appuntamento con qualcuno e che quello, nei pressi di via Ugo La Malfa ,fosse il luogo scelto per parlare. Questo spiegherebbe perché le prime indiscrezioni parlavano di colpi di pistola sparati per uccidere l'uomo. A lanciare l'allarme è stata la moglie,, che era riuscita a trovare la posizione dell'con il gps. La macchina col corpo è stata trovata verso le 14.30. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Alcuni passanti hanno visto l'uomo inseduto nel lato guida e avrebbero chiamato il 112. "HannomioAngelo", ha affermato la vice segretaria della Dc, parlando con alcuni amici che l'hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente ilL'articolo proviene da Firenze Post.

