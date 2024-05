Palermo | ucciso Angelo Onorato - marito dell’eurodeputata Francesca Donato

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Giallo aper l’omicidio didella Democrazia Cristiana. Architetto e titolare di un negozio di arredamenti,è statocon colpi di pistola. Il suo corpo senza vita è stato trovato nella propria auto nei pressi di viale Regione Siciliana, nella zona di via Ugo La Malfa. "Hannomio", ha detto l’eurodeputata parlando con alcuni amici che l'hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il. Notizia in aggiornamento .

