Palermo | trovato morto marito eurodeputata Donato - ' Me l' hanno ammazzato' Adnkronos

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 mag. () - A fare la macabra scoperta è stata la moglie, l'Francesca, 55 anni, arrivata intorno alle 14.30, con la figlia ventenne Carolina, in via Ugo La Malfa, a. Qui hail, Angelo Onorato, 56 anni, nella sua auto, una Range Rover scura, con la cintura di sicurezza ancora messa, con la testa riversa e una fascetta serrata attorno al collo. Sul petto schizzi di sangue. La donna inizia a gridare e a chiedere aiuto. Si ferma un uomo che passa da lì con la macchina e pensa che la vittima abbia avuto un malore. Ma poi vede la fascetta e quel sangue e capisce che è successo qualcosa. Francescachiama i soccorsi e agli amici dice in lacrime: "Me l'annoAngelo...". Arriva la Polizia scientifica, con il medico legale per i primi rilievi. Sul corpo di Angelo Onorato viene sistemata una coperta di alluminio per coprire il viso.