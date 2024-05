Palermo - trovato morto in auto l’architetto Angelo Onorato

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 25 maggio 2024)nella propria, noto titolare di un negozio di arredamenti. La vittima è il marito dell’eurodeputata e vice segretaria della Democrazia cristiana, Francesca Donato. Ancora da chiarire le cause e le modalità del decesso.. Il corpo era nell’in via La Malfa Le notizie sulla morte disono ancora frammentarie. Il ritrovamento è avvenuto nella parallela di via Ugo La Malfa. Sull’omicidio indaga la polizia. “Hanno ucciso mio marito” ha scritto l’eurodeputata Donato parlando con alcuni amici che l’hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito. È il marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato Secondo quanto riferisce l’Adnkronos,sarebbe statonella suacon una fascetta stretta attorno al collo. L’uomo era nella suanella zona di via Ugo La Malfa.