Palermo - trovato morto il marito dell’eurodeputata Donato | Ucciso a colpi di pistola

(Di sabato 25 maggio 2024) Ildella Democrazia Cristiana Francesca, Angelo Onorato, è stato. Secondo l’agenzia Ansa, l’uomo, 54 anni, architetto, titolare di un negozio di arredamenti, è statodinella sua auto in una strada parallela a via Ugo La Malfa. Onorato sarebbe statocon una fascetta di plastica stretta intorno al collo. “HannomioAngelo”, avrebbe confermato ad alcuni amici la stessa, che non aveva notizi deldalla 11 di questa mattina. Secondo quanto riporta Il Giornale di Sicilia, sembra che Onorato avesse un appuntamento con qualcuno e che quello nei pressi di via Ugo La Malfa, dove è stata trovata l’auto, fosse il luogo scelto per parlare.e ilerano sposati dal 1999 e hanno due figli di 25 e 21 anni. Notizia in aggiornamento .