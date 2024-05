Palermo | omicidio marito eurodeputata - Procuratore aggiunto Petrigni ‘Stiamo indagando’

Palermo, 25 mag. (Adnkronos) - Il Procuratore aggiunto di Palermo Ennio Petrigni è arrivato sul posto in cui è stato trovato senza vita Angelo Onorato, il marito della eurodeputata Francesca Donato (Dc). Il magistrato interpellato dall'Adnkronos si è limitato a dire che "sta indagando la Squadra mobile e la Polizia scientifica sta facendo i rilievi, altro non posso dire". liberoquotidiano

Angelo Onorato è stato trovato morto nella sua auto, con una fascetta di plastica intorno al collo, in via Ugo La Malfa a Palermo. La dinamica che ha portato alla sua morte è in questo momento oggetto di indagine. Onorato, 54 anni, era originario proprio del capoluogo siciliano, dove aveva vissuto e studiato.

open.online