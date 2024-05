Palermo - marito dell' eurodeputata Donato trovato morto in auto con fascetta al collo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) (Adnkronos) - Macabra scoperta a. E' stato rioggi cadavere, nella sua, l'architetto Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti ea Democrazia Cristiana Francesca. Il corpo senza vita'uomo era nella sua Range Rover nera nella zona di via Ugo La Malfa alla periferiaa città con lo sportello posteriore aperto, mentre il cadavere era al posto di guida. A trovarlo è stata la stessacon la figlia Carolina. Come si apprende, oggi intorno alle 14, non avendo avuto notizie dalatteso per pranzo, ha cercato l'con il localizzatore Gps e l'ha trovata. Ora è la donna è sul posto. E proprio in quella strada, dove è stato ricadavere, come apprende l'Adnkronos, il professionista aveva un appuntamento in mattinata. Tra le tante ipotesi c'è anche quella del soffocamento. Intorno al, infatti, come confermano all'Adnkronos, aveva unadi plastica come quella utilizzata dagli elettricisti.