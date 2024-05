Palazzo Paolo V accoglie i Giovani Portavoce Dell’Ambiente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 10 maggio,V ha ospitato 150 ragazzi dell’Istituto “Virgilio”. Lo scopo dell’evento, organizzato da Dot, mirava a connettere studenti ed istituzioni, tra i quali: l’Assessore all’ambiente del comune di Benevento Alessandro Rosa, e al Consigliere Comunale delegato alla Protezione Civile e alle Politicheli Italo Barbieri: ”Essere dalla parte dei, ma fargli capire anche gli sforzi che l’amministrazione attua per il mantenimento della pulizia urbana, specie nei punti di aggregazione” le parole dell’Assessore. Presente e a sostegno dell’evento la direttrice del Centro Servizi per il Volontariato Irpinia-Sannio, Maria Cristina Aceto. Azioni per ripulire l’area del terminal, utilizzo del visual-meme per sensibilizzare divertendo, contest per campagne di raccolte rifiuti, sono alcune delle proposte avanzate dagli studenti, e in attesa di realizzazione.