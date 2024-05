Pagelle Milan-Salernitana 3-3 | Giroud si è girato l’ultima volta - grazie Pioli

Le pagelle di Milan-Salernitana 3-3 con i voti e il tabellino del match della trentottesima giornata di Serie A 2023/2024. L’ultima stagionale e l’ultima di sempre per Pioli col Diavolo si chiude male, visto che l’ultima in classifica riesce a strappare il 3-3 ai rossoneri: segnano Leao, Giroud e Calabria per i padroni di casa, ma i campani non sono domi e riescono a sistemare le cose con la doppietta di Simy e il gol di Sambia.

