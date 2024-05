Pagelle Cremonese-Catanzaro 4-1 | voti e tabellino Playoff Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Lee idi, match di ritorno della semifinalediB. La squadra di Stroppa travolge nettamente ilper 4-1 e vola in finale: giovedì allo Zini ospiterà il Venezia per la gara di andata e poi domenica sarà impegnata al Penzo. Tutto facile per Coda e compagni che come nella gara di andata salgono sul 2-0, ma stavolta non offrono mai agli ospiti l’opportunità per rimontare. Dopo 40? il risultato è già di 3-0. Apre Vazquez con un gran mancino, seguito dalla sforbiciata di Buonaiuto al 19?. Al 37? lo splendido contropiede chiuso da Coda e avviato da Antov. Nella ripresa c’è il 4-0 di Sernicola, mentre il gol della bandiera del(rimasto in 10 per rosso a Brignola) è siglato da Antonini.(3-5-2): Saro 6.5; Antov 7, Ravanelli 6 (1’st Lochoshvili 6), Bianchetti 6.5; Zanimacchia 6.5 (26’st Ghiglione 6), Pickel 6.5, Castagnetti 7, Buonaiuto 7 (9’st Collocolo 7), Sernicola 7; Coda 7, Vazquez 7.