Padovano | Se il Napoli riuscisse a qualificarsi per la Conference la società …

(Di sabato 25 maggio 2024): qualoraper la, tifosi e giocatori dovrebbero esserne felici A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele, ex calciatore, tra le altre, die Juventus: SecondoLasarebbe una competizione a cui ildovrebbe puntare? “Le Coppe sono sempre le Coppe. È vero che, quest’anno, ilha avuto una involuzione incredibile ma, qualoraper la, tifosi e giocatori dovrebbero esserne felici. È una squadra di grande qualità e sono molto curioso di vedere chi il presidente sceglierà come prossimo allenatore”. Quali sono le sue sensazioni sul prossimo tecnico degli azzurri? “Non ho sensazioni. Credo che De Laurentiis, vista l’esperienza di quest’anno, si affiderà a qualcuno di forte. Ha ammesso i propri errori e farà un passo indietro.

