Ospiti più difficili di Belve - Fagnani | Uno mi disse ‘Ricord - sono potente'

(Di sabato 25 maggio 2024) Non soltanto Lucio Presta, oggi al Festival della Tv tra glic’era anche Francesca, che ha svelato qualche curiosità su. La giornalista e conduttrice ha raccontato alcuni aneddoti ed ha ricordato due tra glipiùche ha intervistato, si tratta di due politici. Uno le ha fatto decine di chiamata in poche ore, un altro invece le ha chiesto di fare un taglia e cuci all’intervista e le ha anche ricordato di essere un personaggio. Laperò ha precisato che entrambe le intervisteandate in onda in versione integrale. «Mi è stato detto “Ricordati che ioancora”» Francescae i politicia #che le hanno chiesto di tagliare parti dell’intervista.#FestivalDellaTv pic.twitter.com/cvVlDsxltI — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) May 25, 2024 I duedi: “Lui mi ricordò che era uno”. “Poi devo dire che quelli che fanno più richieste perchéabituati peggioi politici.

Stasera su Rai 2 alle 21:20 torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, con la quinta ed ultima puntata della stagione: chi sono gli ospiti di martedì 30 aprile 2024. Anche per Belve è arrivata la fine: stasera su Rai 2 alle 21:10 andrà in onda la quinta e ultima puntata di stagione per il programma di Francesca Fagnani, che anche la scorsa settimana ha ottenuto il 10% di share. movieplayer

Lucio Presta: “Stefano De Martino ha tradito una volta, toccherà ad altri. Amadeus ha fatto quello che non si fa. Barbara D’Urso A breve tornerà il suo tempo” - Lucio Presta: “Stefano De Martino ha tradito una volta, toccherà ad altri. Amadeus ha fatto quello che non si fa. Barbara D’Urso A breve tornerà il suo tempo” - L’agente ospite al Festival della Tv di Dogliani affronta i casi recenti che lo hanno visto protagonista e ricorda alcuni momenti indimenticabili della sua carriera, come il Festival di Sanremo 2023 c ... msn

Francesca Fagnani, Belve confermato in autunno su Rai2: accordo sarebbe chiuso - Francesca Fagnani, belve confermato in autunno su Rai2: accordo sarebbe chiuso - belve confermato sul secondo canale dell'Azienda Pubblica Tv Lo scorso 30 aprile è andata in onda l'ultima puntata della scorsa edizione del programma di ... lanostratv

Rimini: da Francesca Fagnani a Sandro Veronesi, il ricco palinsesto di “Biglietti agli amici” - Rimini: da Francesca Fagnani a Sandro Veronesi, il ricco palinsesto di “Biglietti agli amici” - Giunto alla sua quarta edizione, Biglietti agli amici torna nella suggestiva cornice della Piazza sull’Acqua di Rimini da martedì 25 a giovedì 27 giugno 2024. Invariata la formula serale, con gli inco ... chiamamicitta