Ospedali periferici e delle isole - il punto del coordinamento degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Regione

(Di sabato 25 maggio 2024) Arezzo, 25 maggio 2024 – IlToscana, esprimendo apprezzamento per l’interessein merito all’attenzione posta al reclutamento del personale medico-specialistico nelle zone lontane dai grandi centri, intende rilevare come i processi legati alla salute necessitino in maniera sempre maggiore di approcci multidisciplinari al fine di garantire una equa risposta a tutti i bisogni di salute. Rispetto a questo si intende sottolineare come l’instabilitàpermanenza deisti Infermieri in zone rurali contribuisce a non garantire cure eque ed universalistiche alla cittadinanza. Riteniamo pertanto che una equa attenzione allo sviluppoprofessione infermieristica, in aree lontane dai grandi centri, debba essere un fattore imprescindibile per una Sanità che sia in linea con le aspettative di salute che tutti i territori si meritano e necessitano.