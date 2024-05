Osimo si gioca tutto domani con Recanati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) La Svethiasveglia dal sogno la Robure le infligge un suggestivo trentello in gara due. La reazione dei recanatesi non poteva essere diversa, altrimenti la compagine di coach Di Chiara avrebbe concesso ai rivali ben due match ball per la promozione. Decisivo il secondo mini tempo, quando i direttori di gara sono riusciti a fischiare ben 5 falli tecnici (un record) agli ospiti. I padroni di casa hanno piazzato un parziale di 22 a 7 indirizzando di fatto la gara. La Robur ha avuto solo 7 punti dal sorvegliato speciale Dubois e solo in due (Lasagna e Ferraro) sono riusciti a segnare in doppia cifra. Conseguenza di una difesa asfissiante e molto fisica, da parte di, che ha paralizzato le bocche da fuoco osimane, meritando nettamente la vittoria. La Robur aveva speso molte energie nel primo match e non è stata capace di mettere in pratica le contromosse tattiche che avevano irretito gli avversari nei primi 40 minuti.