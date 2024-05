Oscar Scaglietti - il medico degli sportivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) È il 29 aprile 1945, la città è stata liberata da poco più di una settimana. Parte del Paese è ancora in guerra, ma all’ombra della Maratona si disputa già un’amichevole: il Bologna affronta la Terza divisione Fucilieri dei Carpazi (vinta 4-2). L’erba in campo è ancora alta, fuori ci sono macerie e sotto il portico della Certosa si trovano le abitazioni per gli sfollati. Eppure la voglia di ricominciare è troppo forte. Aneddoti come questi, corredati da preziose foto, sono narrati nel volume. Il chirurgo. Storia di un consigliere del Bologna F.C. a cura di Davide Gubellini, che si presenta oggi alle 16.30 in via Malvezza 2/2 nel Salus Space. L’autore, presidente bolognese dell’Unione Nazionale Veterani dello sport, socio onorario dell’associazione Percorso della memoria rossoblù ed educatore volontario ha scavato, in questa pubblicazione che rientra fra i Quaderni di Villa Salus, nella figura del luminare dell’ortopedia, fondatore di Villa Salus, e scomparso nel 1993.