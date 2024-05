(Di sabato 25 maggio 2024) L'donna sarebbe statasenza vita all'interno della sua abitazione. L'di, avrebbe continuato ad aggirarsi per strada, provando a entrare in altre case.

Tragedia a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Una donna anziana è stata trovata senza vita al piano terra della sua abitazione in via Sergente Padovano, nel comune pugliese. Secondo le primissime ipotesi, sarebbe stata uccisa per soffocamento. tg24.sky

Orrore a San Giovanni Rotondo, anziana trovata morta: uomo in giro nudo e coperto di sangue - Orrore a San Giovanni Rotondo, anziana trovata morta: uomo in giro nudo e coperto di sangue - L'anziana donna sarebbe stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione. L'uomo, nudo e coperto di sangue, avrebbe continuato ad aggirarsi per strada, provando a entrare in altre case ... ilgiornale

Anziana trovata morta in casa a San Giovanni Rotondo, fermato il presunto omicida - Anziana trovata morta in casa a San Giovanni Rotondo, fermato il presunto omicida - Un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione al piano terra a San Giovanni Rotondo. La donna - secondo le prime informazioni - sarebbe stata uccisa. I carabinieri hanno bloccato il presunto r ... foggiacittaaperta

Tragedia a San Giovanni Rotondo: 81enne trovata morta in casa, fermato un 43enne - Tragedia a San Giovanni Rotondo: 81enne trovata morta in casa, fermato un 43enne - Un'anziana signora di 81 anni, Rachele Covino, è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione in via Sergente Padovano a San Giovanni Rotondo, nella ... occhioche