Orrore a Roma - 58enne si masturba davanti l’asilo nido | arrestato

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Sorpreso mentre sivaa un asilo, nel momento in cui uscivano i tanti bambini insieme alle famiglie, un uomo – italiano di 58 anni – è statodai poliziotti con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. I fatti martedì pomeriggio, pochi minuti prima delle 16 in via di Villa di Lucina. Riconosciuto grazie alla descrizione fatta da un testimone, con una felpa in vita e i genitali ancora fuori dalla cerniera abbassata, è stato rintracciato alla vicina fermata del bus dove aveva cercato di ripararsi alla vista della volante. Proprio lì un altro uomo aveva tentato di allontanarlo mentre tentava un approccio con tre donne. (fonte: Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.